След категоричната победа на „Прогресивна България“ и формирането на пълно парламентарно мнозинство, анализатори очакват първите действия на новото управление да бъдат насочени към успокояване на общественото напрежение и справяне с икономическите предизвикателства, като същевременно остават въпросите за съдебната реформа и ролята на опозицията.

Пиар експертът доц. Александър Христов смята, че има ясно очертан политически хоризонт и това вече действа успокояващо, а по-умереното говорене на победителите допълнително засилва този ефект.

Журналистът Едуард Папазян очерта по-предпазлив сценарий: “Румен Радев ще продължи досегашната си комуникационна стратегия - да допуска отделни фигури да тестват обществените реакции, но самият той да се изказва едва след конкретни институционални стъпки. Възможно е управлението да се фокусира първо върху икономиката, а съдебната реформа да остане на втори план, въпреки че двете теми са тясно свързани.” Папазян не изключи и сценарий за бъдещ президент, подкрепен от формацията около Радев.

“Глобални конфликти и икономически сътресения могат да поставят дори силно мнозинство в уязвима позиция”, смята журналистът Владислав Апостолов.

„Прогресивна България” - между натиска за възмездие и риска от обвинения в „срастване”

По отношение на опозицията анализаторите очакват период на „снишаване“ в първите месеци, докато станат ясни конкретните политики и съставът на управлениетоа междувременно в основните политически сили текат вътрешни прегрупирания, включително в ГЕРБ, което допълнително усложнява картината. Според Христов истинската роля на опозицията ще се изясни едва след първите реални действия на новото мнозинство. В по-широк план събеседниците се обединиха около тезата, че страната навлиза в нов етап на политическия си живот - с пълно мнозинство, каквото не е имало от години.

