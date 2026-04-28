„Прогресивна България” не е влязла с радикални политически послания, като например възмездие, но избирателите ѝ очакват преоценка и осветляване на политическите фигури, които през последните над 10 години са замесени в различни корупционни престъпления. В това число Делян Пеевски и Бойко Борисов. Ако не се предприемат действия в тази посока, от формацията на Радев ще бъдат обвинени в „срастване” с досегашния модел. Ако обаче влязат прекалено остро, ще бъдат обвинени, че създават полицейска държава, а Радев - сравнен с Пиночет. Това рече политологът Петър Чолаков в студиото на „Здравей, България”.

По думите му някои местни структури са се преориентирали още миналата година - започвайки да вървят в посока към очертаващия се победител. „Проблемът на „Прогресивна България” е, че няма обръч от медии. Това да са хора, които да отразяват всяка стъпка на властта. Така властта ще легитимира действията си. Много е важно случващото се как се представя пред обществото и как се интерпретира”, добави Чолаков.

От своя страна бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски смята, че основната тема е дали ще има възмездие и справедливост. „Като бивш военен, Румен Радев знае, че част от победата е противникът да бъде преследван докрай. Всички очакваме да видим как това ще се случи. Мисля, че ако той напише на вратата си, че козируването не е задължително, това ще бъде първата добра стъпка, за да очертае политиката, в която се движим напред. Същото важи и за фразата „не търся подчинение, а мнение”. Козируването при Бойко Борисов пък беше задължително, затова и получи тези изборни резултати”, коментира Севлиевски.

Според него е необходима кардинална промяна в съдебната система.

На свой ред социологът проф. Михаил Мирчев посочи, че едва ли ще има демонтаж на 20-годишната система. „В държавата има около 3000 номеклатурни места - на мутрите от 2020 година. Те трябва да се извадят от властта. Сега този термин беше заместен с олигарси. Задачата на Румен Радев е да освободи държавата от тези хора, трябва поне 2000 от тях да бъдат извадени и заместени с нови хора. Това е безкрайно трудна задача, която става за 9 месеца. Българите дадоха гласа си зависимостите да бъдат отстранени. Демокрацията е разделението на всяко нещо в своята сфера, а заедно да изградят проспериращ обществен организъм. Избрахме Румен Радев „на тъмно” и сега чакаме”, заяви Мирчев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова