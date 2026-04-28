Успешният старт на Discord канала на Gong.bg поставя нов етап в развитието на спортното съдържание и връзката с аудиторията. С този формат Gong.bg разширява присъствието си отвъд традиционните платформи, създавайки пространство за по-директна и интерактивна комуникация със спортните фенове.

Само в рамките на първите седмици след старта бяха реализирани три последователни live интервюта с Благой Георгиев, Лора Христова и Венцислав Стефанов, които се превърнаха в ключови стъпки за развитието на канала.

Форматът показа ясна тенденция – аудиторията търси не само съдържание, а участие. В Discord потребителите имат възможност да задават въпроси, да участват в разговорите и да бъдат част от самото преживяване, а не да бъдат само наблюдатели.

Този проект е част от по-широката стратегия на медийната компания НетИнфо и спортния сайт Gong.bg за развитие на нови дигитални формати, изграждане на по-силни връзки с аудиторията и адаптиране към променящото се поведение на потребителите. Discord каналът на Gong.bg е само началото на една нова посока – към по-живи, по-близки и по-ангажиращи медийни преживявания.

Редактор: Станимира Шикова