Днес отбелязваме 20 години от подписването на Споразумението за сътрудничество между Съединените щати и България в областта на отбраната. Докато правим равносметка за 20-те значими години на сътрудничество и отправяме поглед напред към още по-светло бъдеще, сме горди да наричаме България свой приятел, съюзник и партньор. Това казва в специално поздравително видеообръщение военният аташе на САЩ полковник Джон Картър.

''От тогава насам партньорството за сигурност между САЩ и България значително се укрепи и има критична роля за защитата на страната и Черноморския регион. Благодарение на сигурността, гарантирана чрез нашето сътрудничество, хората в България спокойно работят, грижат се за семействата си и развиват страната до пълния ѝ потенциал, докато целият свят става по-безопасно място. В продължение на 20 години, имаме честта да наричаме България свой приятел, съюзник и партньор. На старта на следващите 20 години сътрудничество, очакваме още по-светло бъдеще'', допълва военният аташе в обръщението си към българите.

На 28 април 2006 г. в София САЩ и България подписват отбранително споразумение за сътрудничество. Документът е парафиран от представители на изпълнителната власт на двете държави - от българска страна от министъра на външните работи Ивайло Калфин, а от американска страна от държавния секретар Кондолиза Райс. Подписването отразява стратегическото партньорство между България и Съединените щати и ангажимента им за задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, включително съвместно използване на военни съоръжения и повишаване на оперативната съвместимост между въоръжените сили.

