Днес се отбелязва Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки – ден, посветен на жертвите на трудови инциденти и на усилията за подобряване на безопасността на работното място.

По този повод синдикатите от КНСБ отчитат тревожна тенденция – увеличение на броя на смъртните случаи при трудови злополуки у нас. През 2025 г. те са достигнали 76, което е с 12 повече спрямо предходната 2024 г.

Данни на Национален осигурителен институт показват, че през 2025 г. са декларирани общо 3117 трудови инцидента, като 2826 от тях са признати за трудови злополуки. От тях 2356 са настъпили директно на работното място, а 470 - по пътя от и до работа. По икономически дейности най-рискови остават секторите на търговията на едро и дребно, транспорта и строителството.

От своя страна синдикалните представители също сигнализират за сериозни проблеми на регионално ниво. Според Иван Костадинов от КТ ''Подкрепа'' в Бургас през изминалата година са регистрирани около 100 трудови злополуки, от които 4 със смъртен изход и 15, довели до инвалидизация. Най-засегнати отново са секторите на сухопътния транспорт и строителството. Като основна причина за инцидентите той посочва недостатъчното внимание към условията за безопасен труд, особено в строителния бранш.