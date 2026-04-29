На 17-та поред церемония бяха връчени наградите на фондация „Стоян Камбарев" – XVII Награди за „Полет в изкуството“ и VIII Награди за кино 355. Петима изявени млади таланти в различни области бяха отличени с приза „Полет в изкуството“, а още трима бяха финалисти в кино надпреварата.

„17 години на фона на вечността са нищо, но ако това са твоите 17 години, в които си живял, творял и мечтал, в които си искал да оставиш нещо след себе си, тогава са много. Тогава осъзнаваме, че има много смисъл всичко това, което правим. Тези квантови скоци, които правят тези изумителни таланти си струва да бъдат подкрепени. Хората казват, че културата е на върха на пирамидата. За мен културата и духовността трябва да са в основата на пирамидата, защото са фундамента. Ако ги няма тях, няма как да се изгради пирамидата нагоре. Стъпвайки на традицията и опита на хората, минаваме през настоящето и подаваме ръка на бъдещето. За мен подкрепата на всички тези хора, личности, приятели е изключително важно. Когато много дадат по малко, се събира и става като море и увлича. За 17 години успяхме да дадем криле. Тези награди са различни и те са за дух, смелост, полет. Те са нещо различно от това, което се случва в културния сегмент на България. Важното е, че не даваме само чекове и награди, а осъществяваме конкретни проекти. Работим с тези хора в бъдеще. Първите наши открития са едни от най-сериозните творци в страната ни във всички области – художници, артисти, музиканти… Това е нещото, което ни отличава и с което се гордеем истински“, каза пред репортер на „На кафе“ Деси Тенекеджиева.

