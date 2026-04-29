Тони Уилсън, басист, автор на песни и съосновател на соул групата Hot Chocolate, почина на 89-годишна възраст, съобщи "Би Би Си".

Заедно с фронтмена Ерол Браун, Уилсън е съавтор на хитове като You Sexy Thing и Emma, които извеждат групата на върха на класациите през 70-те години на миналия век. След това той Уилсън напуска групата и започва солова кариера. Hot Chocolate беше и първата предимно чернокожа британска група, която постигна голям успех в класациите в Америка.

Снимка: Групата отляво надясно: Ерол Браун, Лари Фъргюсън, Тони Уилсън и Патрик Олив, Getty Images

Уилсън е починал в петък в дома си в Тринидад, потвърди семейството му в социалните мрежи.„Татко ни напусна днес. Той остави много музика след себе си... завинаги и завинаги", написа дъщеря му във Facebook.

Тя написа, че се чувства спокойна, защото знае, че душата му се е спасила и е в мир.

Синът на Уилсън, Дани, добави: „В петък баща ми, единственият и неповторим Тони Уилсън, почина на 89-годишна възраст в дома си в Тринидад. Думите не могат да опишат възхищението, което изпитвам към него като човешко същество, нито към неговата отдаденост да осъществи мечтата си песните, които е написал, за да бъдат чути.“

Уилсън спря да издава нова музика в края на 80-те години на миналия век, но децата му продължиха да публикуват актуални новини за него в социалните медии през последните години.

Редактор: Цветина Петрова