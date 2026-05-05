Филмът разказва историята на Одри – талантливa, но срамежлива дизайнерka на настолни игри, и Матю – харизматичен маркетингов консултант. Двамата получават задачата да създадат нова игра, която да помага на хората да открият любовта.

Докато работят заедно под напрежение, притиснати от кратките срокове, различията им постепенно се превръщат в неустоимо привличане. В процеса на работа те постепенно осъзнават, че за да създадат игра за любовта, първо трябва сами да я разберат. А това означава да се изправят срещу собствените си страхове и да отворят сърцата си един към друг.

