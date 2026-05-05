Риалити наследницата и хоби готвач Десислава Трифонова напусна Hell’s Kitchen, завършвайки на пето място в надпреварата. Вследствие на нова неуспешна резервация за Черните куртки, номинираната Трифонова беше поставена пред трудния въпрос кой смята, че заслужава повече да остане в шоуто – тя или Събков. Нейният отговор накара шеф Ангелов да сложи край на участието ѝ в играта.

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell's Kitchen

Седмицата в Кухнята на Ада започна повече от динамично с надпревара с времето. Най-успешно със задачата за приготвяне на авторско ястие се справиха пианистът Евгени Генчев и моделите Славена Вътова и Нора Недкова, както и техните противници Спирова, Денисиньо, Събков и Галин. Крайната победа завоюваха Черните, а рапърът Йонислав Йотов-Тото получи номинация.

На гости в най-обсъждания ресторант в България за вечерната резервация бяха някои от най-близките хора на звездния отбор, което направи задачата им още по-отговорна. Под лидерството на номинирания Тото популярните участници се справиха отлично с вълната от поръчки.

Междувременно в противоположната кухня грешките валяха от всички страни и протежетата на шеф Виктор Ангелов отново бяха изгонени.

Трифонова е следващият вълнуващ гост в подкаста “Кухнята след Ада”. В новия епизод на поредицата Трифонова сподели емоционални детайли относно връзката си със Събков, пътят в готварската професия, животът извън предаването и плановете за бъдещето. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре, навръх Гергьовден, съревнованията в Hell’s Kitchen продължават с още екшън, смях и неочаквани обрати от 20:00 ч. по NOVA. Дали нечия приказка няма да завърши броени дни преди големия финал?

Редактор: Боряна Димитрова