В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Далибор Миленов от с. Божица.

Далибор започна играта си с кутия номер 12, но след като отказа първата оферта на Банкера от 1500 €, реши да я размени за номер 2. Така се раздели с 5000 €, които се оказаха в първоначалната му кутия, а сред останалите неразкрити суми по-високи останаха само 7500 € и 20 000 €. За негово съжаление, малко по-късно от играта отпадна и най-високата сума от 20 000 €. Банкерът предложи 350 €, но Далибор отказа, а след това не прие и оферта от 799 €. Когато на финала останаха три кутии със 100 €, 1000 € и 7500 €, Банкерът успя да го изкуши с оферта от 1200 € и той реши да приеме сигурната сума. Накрая откри, че в неговата кутия, която успя да продаде в последния момент, има 1000 € и Далибор приключи участието си в „Сделка или не“ удовлетворен от играта си и с 1200 € по-богат.

