Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
Разбити семейства, тежък психологически тормоз и материални загуби за десетки хиляди левове. Това са само малка част от травмите, с които живеят пострадалите от тайно общество, което продължава да набира последователи у нас. Тази събота в „Темата на NOVA” разследващият журналист Мариета Николаева и операторът Йордан Илиев разкриват схемата, с която организацията привлича своите жертви.
Екипът на NOVA се включва под прикритие в семинар на организацията, за да проследи в детайли механизма за примамване на последователи. Според експерти, става дума за сектантско общество. Оказва се, че липсва класически криминален почерк с принуда, а соченият за гуру системно манипулира хора, изпаднали в емоционални кризи. Пострадалите разказват за системно издевателство над тях и за злоупотреби със собствеността им.
Защо е трябвало те да купуват къщи до кампуса на общността? Как част от жертвите успяват да се спасят и колко лесно е всъщност някой да бъде подмамен в схемата? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.
Гледайте „Тайно общество" в „Темата на NOVA" на 16 май, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
