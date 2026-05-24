„Думите винаги имат значение, но въпросът е как ги използваме и по какъв повод. Защото някои умело спекулират с тях. И чрез думите опитват да подменят нашата идентичност. Затова съм влюбен в 24 май и не мисля, че има по-голям празник за България от този“, споделя Александър Чобанов, по чиито едноименен роман е създаден най-новия сериал „Дъждът оставя следи“ и признава, че не е усетил кога точно е поискал да стане писател. Казва, че се е случило покрай четенето. И двамата му дядовци оказват голямо влияние върху влечението му към книгите.

„Наскоро ми се обади братовчед на дядо ми, лека му пръст, и ми каза: „Сашко, да знаеш, че в нашия род няма мъж, който да не пише. Следя всичко, което правиш!“

Тази трета книга и екранизацията в сериала „Дъждът оставя следи“ е посветена на погребаната истина, която винаги намира път. Така ли е?

Точно така е. Това е част от нашата история, която някой за пореден път опитва да замете и покрие някъде. Действието се развива в Рилския манастир. Аз случайно попаднах на един летопис на архимандрит Климент Рилец, който е описал всеки ден от периода 1903 до 1961 г. Това е моментът, в който Българската комунистическа партия решава да затвори манастира. Да го национализира и да го превърне в музей. Взимайки златото и среброто преди това. Целта им обаче е много по-голяма, защото посягат на най-голямата българска светиня. Самото място, където се намира Рилския манастир е старо, колкото азбуката ни.

Ани Пападопулу, от своя страна, разкрива, че историята в сериала е събудила и нейният интерес. „Имам едно доста сладко блиц присъствие в сериала. Появявам се за малко в следващите серии и признавам, че много обичам такива роли. В които хем има нещо, което прилича на мен, хем героинята е тотално различна от мен самата като начин на живот. Моят образ е много важен за сюжета – тя е бившата приятелка на героя на Геро в сериала. Главната героиня е Христина Джурова – невероятна млада актриса с голямо бъдеще. Сашо беше един от малкото сценаристи, които бяха на терен през цялото снимачно време. Негово голямо положително качество е, че не е ревнив към всяка дума в текста си. В името нещата да се движат напред, е склонен да прави промени. В този смисъл аз съм не само критик, но и най-голямата му подкрепа.“

„Дъждът оставя следи“: Престъпление и тайни в Рилския манастир в новия сериал на NOVA

„Това, което ме изуми в тази история е как едни хора, подчинени на някаква идеология са готови в нейно име да посегнат на най-изконното българско място, което имаме ние в духовната ни култура. Всичко това е много подробно описано в писмата, които прочетох. Беше ми трудно, докато проучвах и пишех романа, защото съдбата на хората, изгонени от манастира е била много тежка. Има убити, има и страшни извращения, описани в тях”, разказва Александър Чобанов.

Мини сериалът съдържа шест епизода, ще стартира на 27 май и ще се излъчва всяка сряда и четвъртък от 21.00 ч. по NOVA.

