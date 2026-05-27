Тази вечер по NOVA стартира криминалния сериал „Дъждът оставя следи“, а зрителите ще могат да проследят историята в продължение на 3 седмици – всяка сряда и четвъртък от 21.00 ч. Поредицата е създадена романа на Александър Чобанов, а историята е вдъхновена от истински събития. В Рилския манастир се откриват кости, изоставени във времето, които се оказват част от убийство. В главните роли влизат актьорите Христина Джурова и Герасим Георгиев – Геро. Геро е бивш полицай, отхвърлен от системата, но е единственият, който може да й помогне в разгадаването на убийството. Какво се е случило, каква е причината и защо се е убийството е точно в Рилския манастир? На тези въпроси ще търсят отговори героите в сериала. От снимачната площадка се включва репортерът на „На кафе“ Десислава Жаблянова, която в нейната рубрика „Зад кадър“ от близо ще проследи процеса и ни среща с актьори от поредицата.

През месец май „Дъждът оставя следи“ в ефира на NOVA

„Участието ми е интересно предизвикателство, като този път съм от по-сериозните полицаи. Моят персонаж Фишър е бивш полицай, който е изритан от системата. Той е неудобен и затова е отстранен от активна дейност. Не е обичайния полицай, не е бабаит, а просто обича да решава загадки. Системата го е изхвърлила, защото не е удобна истината, която казва. Хора, като моя герой има много. Дано сериалът да отговори на много въпроси – защо сме така, как сме стигнали до тук и какво сме правили в миналото. Има много хубава криминална история, която всъщност разкрива съдбите на много семейства. Сериалът показва, как през тези години, ситуацията в държавата влияе на хората“, каза Герасим Георгиев – Геро за превъплъщението си в разследващ полицай Фишър.

Геро и Христина Джурова по следите на мистериозно престъпление в Рилския манастир

Героят на Геро през цялото време обича да играе шах и от там произлиза и прякора му – на великия шахматист Боби Фишър. Това е неговата постоянна тренировка за ума. Шахматистите обикновено мислят по няколко хода напред и това помага на разследващия полицай да разрешава случаите. Това е свят, в който героя му е непобедим и се чувства на сигурно място. Геро е категоричен, че много би се радвал ако в живота си има възможност да се срещне с такива хора като Фишър. Това са тихи, умни и добри приятели, които са готови винаги да помогнат.

„Дъждът оставя следи“: Престъпление и тайни в Рилския манастир в новия сериал на NOVA

„Мисля си, че тъй като ние не можем да измием тази пошлост и мръсотия в нас, то поне природата или дъждът могат да го направят. Моля се след дъжд да остане чистото. Хубаво е да се разкриват истините, а когато дъждът вали се отварят следи“, е мнението на Геро.

В криминалната поредица участва и актьора Юлиан Вергов, който признава, че не може да играе добре шах, но се радва да участва в малка роля в „Дъждът оставя следи“. Мнението му е, че дъждът не може да отмие всичко и винаги оставя следи.

„За мен няма значение дали участвам в главна или второстепенна роля. Когато проекта е хубав, се радвам да се снима сериал или кино. Има огромна разлика между театъра и киното. Двете деца имат обща майка, но са много различни. „Дъждът оставя следи“ е добър криминален сериал, с напрежение и трилър елементи“, сподели Юлиан Вергов.

Не пропускайте разплитането на мистериите в „Дъждът оставя следи”, който започва тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Следете всичко около „Дъждът оставя следи“ на официалната Facebook страница, в Instagram профила и на сайта на поредицата.

Редактор: Райна Аврамова