Днес се провежда PR Talks, специалният формат, посветен на 30 години Българско дружество за връзки с обществеността и хората, които движат комуникациите в България. Сред участниците е и Марина Цекова от NOVA, която ще говори по темата „Истината под натиск“. След дискусиите предстои и церемонията по връчването на PR Приз 2026 – едно от най-важните събития за комуникационния бранш у нас тази година, което отличава най-добрите компании, кампании, екипи и професионалисти. Повече подробности за събитието специално за „Социална мрежа“ разказва председателят на БДВО Гергана Иванова, с която ни среща Десислава Жаблянова.

„Това е много специална година, защото честваме 30 години БДВО. Затова нямаше как и специалния конкурс за връзки с обществеността да не бъде специален. Журито разгледа 83 проекта през уикенда на 15-17 май и тази вечер предстои да връчим наградите в 16 различни категории. Много мащабно участие от страна на колегите и голямо признание. Тази година имахме и специално жури, в което се включиха председателите на БДВО през годините. Беше много вълнуващо“, сподели Гергана Иванова.

„PR Приз е уникален с точно това, че имаме представяния на живо. Всяко едно представяне на проектите се превръща в арена, на която си виждат най-добрите идеи, а от друга страна като възможност за дебат по най-важните теми. Ясно се очертаха какви са нуждите на ПР общността и на българската действителност. Видяхме проекти от всички сфери на комуникации – образование, здравеопазване и разбира се от бизнеса. Това, което ни липсваше, е участието на институциите в големи, мащабни кампании, насочени към решаване на важни проблеми. Необходимо е бизнесът да работи заедно с държавата и държавните институции по отношение на комуникациите. В хода на нашите обсъждания се случи и този огромен подарък – спечелването на „Евровизия“ от DARA. Затова едно от посланията ни тази вечер ще е към държавата и всички министерства и отговорни институции, които ще работят за „Евровизия“ следващата година - да работят с експертите по комуникация, за да се види образа на България, такъв, какъвто го заслужаваме“, сподели акцентите на предстоящото събитие председателят на БДВО.

Редактор: Райна Аврамова