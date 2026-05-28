В Националния исторически музей се проведе бляскавата галавечер „Хоризонти 2026“, организирана от списание „Мениджър“. Събитието среща бизнеса и културата с личности, които променят глобалния разговор за бъдещето. Тази година акцентът е поставен върху образованието. А специален гост беше Андрия Зафираку, която е призната за най-добрия учител в света и е носител на „Global Teacher Prize 2018“. Престижното отличие печели с работата си в училище във Великобритания, където чрез изкуство и култура променя живота на млади хора от уязвими общности.



„Образованието е от ключово значение. Без него бизнесът няма как да постигне това, което би могъл. Затова е изключително важно да работим заедно, за да може образованието да е синхронизирано с нуждите на бизнеса и нуждите, които имаме ние като учители. Това, което ние, учителите, можем да дадем е начина, по който се изграждат младите хора, да развием качествата им и да ги подготвим за предизвикателствата на живота“, сподели Андрия Зафираку, носител на „Global Teacher Prize 2018“

