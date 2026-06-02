В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Божидар Джокин от Джерман.

Божидар започна своята игра с кутия номер 1, която замени за кутия номер 23, след като отхвърли първите оферти от 2001 € и 1000 €. Решително отказа и следващите две оферти от 1000 € и 1499 €, а в последните три кутии му останаха 0,50 €, 300 € и 15 000 €. Решен да играе за голямата сума, Божидар пое риска да отвори още една кутия и отказа предложението на Банкера от 2000 €. В нея той откри 300 € и така на финала, в последните две кутии остана с 0,50 € и 15 000 €. Изкушаващата оферта на Банкера от 3499 € го накара да продаде кутията си и да вземе сигурната сума, а когато в нея накрая откри 0,50 €, разбра че е направил най-добрата сделка в своята игра. С решителност и смелост, Божидар победи Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ удовлетворен от играта си и с печалба от 3499 €.

Това беше и последният участник от този сезон на играта. От днес отново ще проследим най-запомнящите се игри от изминалия сезон на шоуто, което ще се завърне през есента с още повече напрежение, емоции, изненадващи обрати и нови смели участници, готови да премерят сили с Банкера.

