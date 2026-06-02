Истинско забавление и неочаквани герои очакват зрителите във втората седмица от четиринадесетото издание на „Великият понеделник“. В оспорвана битка за зрителското внимание влизат „Ченгета в резерв“ и „Китайски зодиак“. Филмът, получил повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg ще бъде излъчен в понеделник (8 юни) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Първото предложение за седмицата е „Ченгета в резерв“. Комедията събира на екран Уил Феръл и Марк Уолбърг в ролите на полицейския тандем Гембъл и Хойц. Алън и Тери мечтаят за висок адреналин и случаи, които да ги превърнат в любимците на Ню Йорк. Шансът е на тяхна страна, когато в ръцете им попада случай, който ги отвежда до криминална схема за милиарди долари – възможност, която или ще ги превърне в герои, или ще ги остави завинаги в сянка.

„Китайски зодиак“ е вторият филм, който ще се бори за гласовете на публиката. В екшън-приключението Джеки Чан влиза в ролята на търсача на съкровища Джей Си, известен още като Азиатския ястреб. Заедно с екипа си той тръгва по следите на дванадесет безценни бронзови глави на животните от китайския зодиак. Пътят към плячката ще го отведе от европейски замъци до забравени тропически острови, а по петите му са опасни наемници и безскрупулни колекционери.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" https://greatmonday.bg. На 8 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят във втората седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Редактор: Боряна Димитрова