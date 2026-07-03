Бойци от 13 държави ще се изправят един срещу друг в ожесточени сблъсъци на 11 юли от 19:30 часа на плажната арена в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ край Варна. Те обещават истински боен спектакъл пред очите на зрителите по време на SENSHI 32 Grand Prix – епично бойно събитие, изпълнено с екшън и 100% първокласен кикбокс.

Общо 16 бойци от Италия, Швейцария, Унгария, Португалия, Бразилия, Канада, Ирландия, Англия, Албания, Алжир, Суринам, Тунис и България ще се качат на ринга, готови да демонстрират характер, техника и боен дух.

32-ото издание на международната бойна галавечер ще бъде белязано от третия за годината и четвърти за веригата турнир във формат Grand Prix. Турнирът за първи път ще бъде в категория до 85 кг. Осем състезатели ще преминат през три етапа в битка за шампионската титла и пояса в средната категория на SENSHI. Освен Grand Prix турнира, феновете на кикбокса ще станат свидетели и на две супер битки с динамично действие в тегловите дивизии -75 кг и 95+ кг. Grand Prix шампионът до 75 кг Жулиен Риков ще вземе участие в една от супер битките за радост на публиката.

Билети за плажното издание на SENSHI 32 Grand Prix във Варна може да вземете от мрежата на Eventim.bg. Вижте и всички двубои в бойната карта. Гледайте цялото събитие на 11 юли от 19:30 часа пряко по DIEMA.

Основна схема на SENSHI 32 Grand Prix до 85 кг:

Джошуа Акингбаде (Ирландия) срещу Али Юзеир (България)

Давид Сабо-Тот (Унгария) срещу Фабиан Лорито (Италия)

Улрик Бокеме (Швейцария) срещу Жури де Соуса (Португалия)

Майлс Симсон (Суринам) срещу Оливър Лангуа-Рос (Канада)

Резервни битки в Grand Prix турнира:

Анджело Мирно (Италия) срещу Рикардо Лукеи (Бразилия)

Рами Дегир (Алжир) срещу Шариф Бен Мабрук (Тунис)

Супер битки на SENSHI 32:

Нейтън Кук (Англия) срещу Франческо Джая (Албания)

FULL CONTACT правила, кат. 95+ кг

Даниеле Валенте (Италия) срещу Жулиен Риков (България)

FULL CONTACT правила, кат. -75 кг

SENSHI 32 Grand Prix ще събере на арената утвърдени професионалисти и амбициозни претенденти за върха, а атмосферата на морския бряг превръща събитието в една от най-очакваните бойни галавечери на лятото.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова