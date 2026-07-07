Оръжие с невиждана мощ и убиец с извънземна сила изправят героите пред изпитания на живот и смърт в седмата седмица на „Великият понеделник". В надпреварата за зрителския вот влизат „G.I. Joe: Изгревът на Кобра" и „Венъм 2: Време е за Карнидж", а филмът, събрал повече гласове на сайта https://greatmonday.bg , ще бъде излъчен в понеделник, 13 юли от 21:00 ч. по KINO NOVA.

Четири бойни глави с нанотехнология, разяждаща всякакъв метал, се превръщат в мишена на международен заговор в първото предложение за седмицата - „G.I. Joe: Изгревът на Кобра". Войниците Дюк (Чанинг Тейтъм) и Рипкорд (Марлон Уейънс) трябва да опазят опасния товар, но конвоят им е пометен от тайнствената Баронеса (Сиена Милър) – жена от миналото на Дюк, преминала на страната на врага. Спасени от елитния отряд G.I. Joe, двамата тръгват по следите на коварния оръжеен магнат Дестро (Кристофър Екълстън).

Втората лента, която ще се бори за гласовете на публиката, е „Венъм 2: Време е за Карнидж" с участието на Том Харди. Зад решетките серийният убиец Клетъс Касиди (Уди Харелсън) отброява дните до екзекуцията си, а единствената му надежда е интервюто с репортера Еди Брок (Том Харди). Разговорът им обаче отприщва нещо много по-опасно от самия Касиди - с едно ухапване убиецът се сдобива с частица от Венъм и се преражда като Карнидж. За да спрат новата стихия, Еди и избухливият му спътник ще трябва да оставят настрана вечните си разправии.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" . На 13 юли в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в седмата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.

Редактор: Райна Аврамова