Полицията задържа руския опозиционен политик Алексей Навални след обиск в московския офис на организацията му "Фонд за борба с корупцията", съобщи в социалните медии неговата говорителка, цитирана от БТА. Малко след ареста Навални е бил освободен.

In Moscow, Russia, security services forced entry into the office of Alexey @Navalny’s Anti-Corruption Foundation @fbkinfo:



pic.twitter.com/A5tRJe5Xxo — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) December 26, 2019

"Алексей беше насилствено задържан и отведен. Той не оказа съпротива", посочи в Twitter говорителката му Кира Ярмиш и допълни, че обиските продължават.

Ретвитни, если эта фотография описывает твоё новогоднее настроение. pic.twitter.com/1eFkMIfseb — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2019

Преди ареста опозиционерът публикува видеоклип, на който се вижда как разбиват вратата на Фонда с бормашина и електрически трион.

"Нарочно са избрали днешния ден, понеже Алексей щеше да говори в своя онлайн канал", смята Ярмиш.

Онлайн: Любовь Соболь об обысках в ФБК и «Навальный LIVE»

https://t.co/A5vCyMQs2R — Навальный LIVE (@navalnylive) December 26, 2019

Към момента няма коментар от страна на властите за претърсването и ареста.

Ден по-рано се появи информация, че друг критик на Владимир Путин е пратен насилствено на арктическа база. Става дума за Руслан Шавединов, ръководител на проекта в антикорупционната фондация на Навални, който изчезна в понеделник, след като властите са влезли в неговия апартамент в Москва. Опонентите на Кремъл заявиха, че това по същество е акт на отвличане.