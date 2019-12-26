Опозиционният лидер беше освободен скоро след ареста му

Полицията задържа руския опозиционен политик Алексей Навални след обиск в московския офис на организацията му "Фонд за борба с корупцията", съобщи в социалните медии неговата говорителка, цитирана от БТА. Малко след ареста Навални е бил освободен.

"Алексей беше насилствено задържан и отведен. Той не оказа съпротива", посочи в Twitter говорителката му Кира Ярмиш и допълни, че обиските продължават. 

Преди ареста опозиционерът публикува видеоклип, на който се вижда как разбиват вратата на Фонда с бормашина и електрически трион.

"Нарочно са избрали днешния ден, понеже Алексей щеше да говори в своя онлайн канал", смята Ярмиш.

Към момента няма коментар от страна на властите за претърсването и ареста.

Ден по-рано се появи информация, че друг критик на Владимир Путин е пратен насилствено на арктическа база. Става дума за Руслан Шавединов, ръководител на проекта в антикорупционната фондация на Навални, който изчезна в понеделник, след като властите са влезли в неговия апартамент в Москва. Опонентите на Кремъл заявиха, че това по същество е акт на отвличане.

 