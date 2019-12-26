Снимка: ЕПА/БГНЕС
Опозиционният лидер беше освободен скоро след ареста му
Полицията задържа руския опозиционен политик Алексей Навални след обиск в московския офис на организацията му "Фонд за борба с корупцията", съобщи в социалните медии неговата говорителка, цитирана от БТА. Малко след ареста Навални е бил освободен.
In Moscow, Russia, security services forced entry into the office of Alexey @Navalny’s Anti-Corruption Foundation @fbkinfo:— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) December 26, 2019
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"Алексей беше насилствено задържан и отведен. Той не оказа съпротива", посочи в Twitter говорителката му Кира Ярмиш и допълни, че обиските продължават.
Ретвитни, если эта фотография описывает твоё новогоднее настроение. pic.twitter.com/1eFkMIfseb— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2019
Преди ареста опозиционерът публикува видеоклип, на който се вижда как разбиват вратата на Фонда с бормашина и електрически трион.
"Нарочно са избрали днешния ден, понеже Алексей щеше да говори в своя онлайн канал", смята Ярмиш.
Онлайн: Любовь Соболь об обысках в ФБК и «Навальный LIVE»— Навальный LIVE (@navalnylive) December 26, 2019
https://t.co/A5vCyMQs2R
Към момента няма коментар от страна на властите за претърсването и ареста.
Ден по-рано се появи информация, че друг критик на Владимир Путин е пратен насилствено на арктическа база. Става дума за Руслан Шавединов, ръководител на проекта в антикорупционната фондация на Навални, който изчезна в понеделник, след като властите са влезли в неговия апартамент в Москва. Опонентите на Кремъл заявиха, че това по същество е акт на отвличане.
Навальный рассказал, что силовики пришли в офис ФБК с обыском из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон» https://t.co/LCoF1OzRMb— Медиазона (@mediazzzona) December 26, 2019