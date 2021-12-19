45 души са ранени при инцидент при взрив в мина в турския окръг Измир, предаде агенция ДПА. Десет от пострадалите работници са настанени в болница.



Инцидентът е станал снощи. Причините за него все още не са напълно ясни.



Според валията на Измир Явуз Селим Кьошгер няма останали хора в мината.

İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2021





Министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа съобщи в Туитър, че е имало срутване в мината след експлозията.

İzmir'in Kınık ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı. Patlamada can kaybının olmadığı açıklandıhttps://t.co/YJ41ppvZCv pic.twitter.com/NR3dd3ILNm — Haberdar (@Haberdar) December 19, 2021



От компанията, която управлява мината, твърдят, че инцидентът не е свързан нито със срутване, нито с експлозия.

Bu iş kazası değil, cinayettir.



Alınmayan tedbirler yüzünden daha kaç madencinin ölümünü bekliyeceğiz.

Umarım ölüm yoktur.😞#Soma#Kınık#izmir pic.twitter.com/GVchEwfuTH — Kenan Akkocaoglu (@AkkocaogluKenan) December 18, 2021





Вчерашният инцидент е станал само на няколко километра от друга мина - в района на град Сома, където през май 2014 г. загинаха 301 души, припомня ДПА.

🔥 Madendeki patlamayla ilgili flaş gelişme: İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık'ta meydana gelen maden kazası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nca soruşturma başlatıldığını duyurdu.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger,… https://t.co/E5SnyBYHjw pic.twitter.com/PCSnv2UmuT — 📰 TR HABER || Tüᴍ Hᴀʙᴇʀʟᴇʀ 🇹🇷 (@tr_hbr) December 19, 2021