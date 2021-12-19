Причините за него все още не са напълно ясни

45 души са ранени при инцидент при взрив в мина в турския окръг Измир, предаде агенция ДПА. Десет от пострадалите работници са настанени в болница.

Инцидентът е станал снощи. Причините за него все още не са напълно ясни.

Според валията на Измир Явуз Селим Кьошгер няма останали хора в мината.



Министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа съобщи в Туитър, че е имало срутване в мината след експлозията.


От компанията, която управлява мината, твърдят, че инцидентът не е свързан нито със срутване, нито с експлозия.



Вчерашният инцидент е станал само на няколко километра от друга мина - в района на град Сома, където през май 2014 г. загинаха 301 души, припомня ДПА.

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Източник: БТА