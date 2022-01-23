При инцидента са ранени 18 души

Най-малко трима души загинаха при тежка автобусна катастрофа тази сутрин в Истанбул.

Пътническият автобус изпълнявал линията Черкежка-Айдин. По неизвестни причини той е напуснал магистралата край Кузей-Мармара и паднал в 30-метрова пропаст.

При инцидента са ранени 18 души. Всички те са настанени за лечение в една от болниците в Истанбул, съобщи Анадолската агенция. 

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Източник: БГНЕС