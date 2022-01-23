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При инцидента са ранени 18 души
Най-малко трима души загинаха при тежка автобусна катастрофа тази сутрин в Истанбул.
Пътническият автобус изпълнявал линията Черкежка-Айдин. По неизвестни причини той е напуснал магистралата край Кузей-Мармара и паднал в 30-метрова пропаст.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde şehrimize ait otobüs firmasının yaptığı trafik kazası sonucu vefat eden yolcumuza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Horasan Belediyesi (@HorasanB) January 23, 2022
Abdulkadir AYDIN
Horasan Belediye Başkanı pic.twitter.com/ly7djBtUcC
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası:3 ölühttps://t.co/kB1RL11ZSG#pazar— Yeni Mesaj Gazetesi (@yenimesaj) January 23, 2022
При инцидента са ранени 18 души. Всички те са настанени за лечение в една от болниците в Истанбул, съобщи Анадолската агенция.
🔥 İstanbul'da otobüs kazası! 3 ölü, 15 yaralı: Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile birlikte 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 yolcu da yaralandı. https://t.co/cuwfCRWwLO— TR 🔍 Güɴᴅᴇᴍ (@TR__Gundem) January 23, 2022
İstanbul'da yolcu otobüsü kazası https://t.co/GkU4RuL5gf #istanbul #otoyol #otobüs #devrilme— BursaAnaliz.com (@bursaanaliz) January 23, 2022
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