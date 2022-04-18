Президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски публикува в личния си профил във Facebook снимки от срещата му със световния шампион по културизъм Михал Крижанек.

Пендаровски: България ни предлага хитлерист и нацист за сближаване

„Равенство със световния шампион по културизъм Михал Крижанек от Словакия“, е написал Пендаровски, който е заснет в двубой по канадска борба с Крижанек.

Пендаровски уточнява, че се е срещнал със световния шампион по културизъм по време на престоя му в Скопие, където той е бил почетен гост на Федерацията по културизъм и фитнес на Република Северна Македония в рамките на международното състезание по културизъм.