Снимка: Официален профил на Стево Пендаровски във Facebook
Той публикува снимки в личния си профил във Facebook
Президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски публикува в личния си профил във Facebook снимки от срещата му със световния шампион по културизъм Михал Крижанек.
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„Равенство със световния шампион по културизъм Михал Крижанек от Словакия“, е написал Пендаровски, който е заснет в двубой по канадска борба с Крижанек.
Пендаровски уточнява, че се е срещнал със световния шампион по културизъм по време на престоя му в Скопие, където той е бил почетен гост на Федерацията по културизъм и фитнес на Република Северна Македония в рамките на международното състезание по културизъм.
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