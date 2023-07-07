При взрив във фабрика за експлозиви в централната руска област Самара са загинали шестима души, а други двама са ранени. Експлозията е избухнала в предприятието "Промсинтез" в град Чапаевск.

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Петима работници загинаха при взрив във фабрика за експлозиви в Турция (ВИДЕО)

💥💥💥Вибух на заводі "Промсинтез" у Самарській області. Є загиблі та поранені.

"Промсинтез" займається виробництвом вибухових речовин.

Гойда 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zENGF4fuKl — Північний⛱️Українець (@WarSvitla) July 7, 2023

ВЗРЫВ на ЗАВОДЕ, ПРОИЗВОДЯЩЕМ ВЗРЫВЧАТКУ

Совершенно случайно, безо всякой связи с Украиной хорошенечко рвануло на заводе «Промсинтез» в Чапаевске (Саратовская область). Мирный такой заводик, один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России. Что там… pic.twitter.com/oMs2AtvEdL — Natalia Yashin (@YashinNatalia) July 7, 2023