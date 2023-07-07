Взривът е избухнал в град Чапаевск

При взрив във фабрика за експлозиви в централната руска област Самара са загинали шестима души, а други двама са ранени. Експлозията е избухнала в предприятието "Промсинтез" в град Чапаевск. 

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Източник: БГНЕС