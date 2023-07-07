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Взривът е избухнал в град Чапаевск
При взрив във фабрика за експлозиви в централната руска област Самара са загинали шестима души, а други двама са ранени. Експлозията е избухнала в предприятието "Промсинтез" в град Чапаевск.
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💥💥💥Вибух на заводі "Промсинтез" у Самарській області. Є загиблі та поранені.— Північний⛱️Українець (@WarSvitla) July 7, 2023
"Промсинтез" займається виробництвом вибухових речовин.
Гойда 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zENGF4fuKl
ВЗРЫВ на ЗАВОДЕ, ПРОИЗВОДЯЩЕМ ВЗРЫВЧАТКУ— Natalia Yashin (@YashinNatalia) July 7, 2023
Совершенно случайно, безо всякой связи с Украиной хорошенечко рвануло на заводе «Промсинтез» в Чапаевске (Саратовская область). Мирный такой заводик, один из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России. Что там… pic.twitter.com/oMs2AtvEdL
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