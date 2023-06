Петима работници загинаха днес при взрив във фабрика за експлозиви в Турция, предадоха „Ройтерс” и БТА. Информацията е на министерството на отбраната.

Експлозията е станала около 8:45 часа в държавната корпорация за механична и химическа промишленост MKE, на около 40 км от столицата Анкара, уточнява Асошиейтед прес. Взривът е срутил сграда, в която са се намирали работниците, които са загинали.

BREAKING: Turkiye defense ministry: five people were killed due to an explosion in a rocket factory in Ankara pic.twitter.com/FSPOvArTNs

Валията на Анкара Васип Сахин заяви пред журналисти, че под руините на рухналата сграда няма блокирани работници. Според него причината за взрива е химическа реакция при производство на динамит.

По информация на АП, които се позовават на валията на Анкара, прокуратурата е започнала официално разследване.

От района на фабриката се носи дим и се чуват сирените на пожарни и линейки, съобщи телевизия НТВ. Счупени са прозорците на магазини и къщи в околността, посочва телевизията.

In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation.



A fire started after the explosion. There are dead. pic.twitter.com/9hgJcRyquM