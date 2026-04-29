Президентът на Управлението за федерален резерв (УФР) Джером Пауъл обяви, че ще продължи да служи като гуверньор на институцията за неопределен период и след края на мандата му като неин президент на 15 май, предаде "Си Ен Би Си".

Той посочи, че няма да напусне, докато не приключи напълно разследването, започнато от министерството на правосъдието срещу него заради ремонта на централата на УФР.

Пазарите до голяма степен очакваха решението на УФР за запазване на лихвите, като по-голямата неизвестна около приключилото днес заседание бе дали Пауъл ще остане в управителния съвет, предвид, че до изтичане на мандата му като гуверньор остават две години. Запазвайки поста си, засега той не дава възможност на президента Доналд Тръмп да установи мнозинство в 7-членния съвет, отбелязва "Си Ен Би Си".

Пауъл, който е начело на централната банка на САЩ от осем години, поздрави номинирания за негов приемник Кевин Уорш, чиято кандидатура преодоля решаваща пречка по-рано днес, когато банковата комисия на Сената гласува кандидатурата му бъде внесена за гласуване в пленарната зала. Той определи като "безпрецедентни в 113-годишната история" на УФР критиките, отправяни срещу политиката на централната банка от президента Доналд Тръмп и изрази тревога от въздействието, което това противопоставяне може да окаже върху институцията."Притеснявам се, че тези атаки подкопават институцията и излагат на риск това, което наистина има значение за обществото, а именно способността да се провежда парична политика, без да се вземат предвид политически фактори", каза той. "За нашата икономика и за хората, на които служим, е изключително важно да могат с течение на времето да разчитат на централна банка, която работи по този начин, свободна от политическо влияние", допълни Пауъл.

УФР остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5-3,75 на сто, макар че решението бе взето с най-голямото разединение в гласовете от 1992 г. насам.

Докато пресконференцията на Пауъл продължаваше, Тръмп отново заяви пред медии в Овалния кабинет на "Белия дом", че "сега е добър момент за понижаване" на лихвите.

В изказването си Пауъл определи инфлация в САЩ като "повишена" спрямо формулировката "донякъде повишена", дадена след предишното заседание на УФР, посочвайки като причина цените на енергията на световния пазар. По думите му събитията в Близкия изток допринасят за високо ниво на несигурност за икономическите перспективи.

Редактор: Цветина Петрова