Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се предаде на властите, за да бъде изправен пред обвинение, според което изображение, което той е публикувал в социалните мрежи, представлява заплаха за живота на президента Доналд Тръмп.

Случаят е свързан с публикация в Instagram на Коми, съдържаща снимка на миди на плаж, подредени така, че да образуват надпис „86 47“. „Eighty-six“ е жаргонен израз, който означава „да се отървеш от някого“, а прокуратурата твърди, че това представлява подбуждане към насилие срещу Тръмп.

Коми отрича да е извършил нарушение и заявява, че не е знаел какво означават числата, като обвинява прокуратурата в политически мотивирано преследване. Това е вторият случай, в който Министерството на правосъдието повдига наказателни обвинения срещу Коми, дългогодишен критик на Тръмп. По време на краткото си явяване пред съд във Вирджиния Коми не е говорил, но неговият адвокат заяви, че бившият директор ще твърди, че делото представлява „злоупотреба с правосъдие“ или наказание за това, че е критикувал Тръмп.

Повдигнаха ново обвинение срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми

По време на втория си мандат президентът Тръмп публично е намеквал, че служители на Министерството на правосъдието трябва да разследват негови политически опоненти. Правителството е повдигнало обвинения срещу фигури като Коми и главния прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс, които са водили дела срещу президента.

Главният прокурор Тод Бланш заяви, че новите обвинения срещу Коми „абсолютно, категорично не“ са политически мотивирани. „Разбира се, че е сериозно, когато заплашваш президента. Всеки, който се опитва да представи това като просто за миди или нещо подобно, пропуска същността. Не можеш да заплашваш президента на САЩ“, каза Бланш пред CBS News.

Оригиналната публикация на Коми от май 2025 г. съдържа изображение на мидите на плажа, оформящи „86 47“, с надпис „Готина формация от миди по време на разходка по плажа“. След обществено недоволство Коми изтри изображението и е публикува обяснение в Instagram.

„Публикувах снимка на миди, които видях днес по време на разходка, които предполагах, че са политическо послание. Не осъзнавах, че някои хора свързват тези числа с насилие. Това не ми е минавало през ума, но аз съм против всякакво насилие, затова свалих публикацията“, написа Коми.

В обвинителния акт прокурорите пишат, че „разумен получател, запознат с обстоятелствата, би интерпретирал“ снимката „като сериозно изразяване на намерение да се навреди на президента на Съединените щати“. Всяко от обвиненията носи максимално наказание до пет години затвор или глоба, или и двете.

Някои правни експерти и законодатели изразиха съмнение относно силата на делото. Републиканският сенатор Том Тилис заяви, че се надява „да има нещо повече от просто снимката в пясъка“.

Редактор: Цветина Петрова