Необичайна изложба в „Новата национална галерия“ в Берлин привлича вниманието на посетителите. Роботизирани кучета с лицата на известни личности се движат свободно и взаимодействат с публиката около себе си.

Инсталацията Regular Animals е дело на дигиталния артист Майк Уинкелман. Сред образите са Илон Мъск, Пабло Пикасо, Джеф Безос и Марк Зукърбърг.

Кучетата заснемат заобикалящия свят и създават изображения в стила на съответната личност. Според автора това показва как днес технологиите и алгоритмите влияят върху начина, по който възприемаме реалността.

Изложбата поставя въпроси за ролята на изкуствения интелект и бъдещето на изкуството.

