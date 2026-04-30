Михаела Доцова, която беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание, е доктор по административно право и административен процес. Автор е на 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Михаела Доцова е новият председател на парламента

Владее английски език. Доцова е юрист с опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на повече от седем години е директор на Дирекция „Правна“. В рамките на институцията е изпълнявала длъжностите „главен секретар“ и „началник на кабинета“.

Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.

Редактор: Станимира Шикова