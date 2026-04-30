Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че наложената от САЩ морска блокада на иранските пристанища ще задълбочи напрежението в региона на Персийския залив и няма да постигне целите си.

„Всеки опит за налагане на морска блокада или ограничения противоречи на международното право и е обречен на провал”, се казва в негово изявление.

САЩ създават международна коалиция за възстановяване на свободното корабоплаване в Ормузкия проток

Той подчерта, че подобни действия „не само няма да повишат регионалната сигурност, но всъщност са източник на напрежение и подкопават дългосрочната стабилност в Персийския залив”.

Редактор: Цветина Петкова