Турската Дирекция „Управление на миграцията“ обяви рязко увеличение на таксите за разрешително за пребиваване, което влиза в сила от 1 май и бележи съществена промяна в миграционната политика на Анкара.

Мярката засяга гражданите на повечето държави, включително и българите. Досега годишното разрешително за пребиваване струваше около 3800 турски лири (приблизително 72 евро), но по новите тарифи цената скача до 28 467 лири (около 539 евро) – увеличение от близо осем пъти.

Освен това се въвеждат и нови цени за по-дългосрочни разрешителни: двугодишното ще струва 56 935 лири (1079 евро), тригодишното – 83 722 лири (1586 евро), а шестмесечното – 14 233 лири (269 евро).

Кандидатите, чието законно пребиваване е започнало преди 1 май, ще могат да подадат документи по старите тарифи. Изключение от новите цени се прави за университетските студенти (с изключение на курсистите по езиковите програми TOMER) и за кандидатите за дългосрочно постоянно пребиваване, които ще продължат да заплащат единствено такса за карта.

Промени има и при разрешителните за работа. От 1 май таксата за едногодишно разрешително се увеличава до 12 574 лири (238 евро), а за безсрочно – до 125 802 лири (2384 евро). Досега цените бяха съответно 10 571 лири (200 евро) и 105 760 лири (2004 евро).

Редактор: Цветина Петкова