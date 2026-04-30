Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще поиска от Вашингтон допълнителна информация относно предложението на Кремъл за прекратяване на огъня на 9 май - деня, в който Русия отбелязва годишнината от края на Втората световна война, предаде АФП.

„Възложих на нашите представители да се свържат с екипа на президента на Съединените щати и да изяснят подробностите около предложението на Русия за краткосрочно примирие“, заявява Зеленски.

Путин предложи прекратяване на огъня с Украйна за Деня на победата на 9 май

„Украйна търси мир и полага необходимите дипломатически усилия, за да сложи реален край на тази война“, написа Зеленски в публикация в социалните мрежи.

Редактор: Цвета Лазаркова