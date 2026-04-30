Зеленски заяви, че полага усилия за реален край на войната
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще поиска от Вашингтон допълнителна информация относно предложението на Кремъл за прекратяване на огъня на 9 май - деня, в който Русия отбелязва годишнината от края на Втората световна война, предаде АФП.
„Възложих на нашите представители да се свържат с екипа на президента на Съединените щати и да изяснят подробностите около предложението на Русия за краткосрочно примирие“, заявява Зеленски.
„Украйна търси мир и полага необходимите дипломатически усилия, за да сложи реален край на тази война", написа Зеленски в публикация в социалните мрежи.
