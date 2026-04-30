Петролът поскъпна с над 10 долара за барел. Сортът Брент достигна 122 долара – най-високата цена от 4 години.

Повишението е било провокирано от среща между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и директори на големи петролни компании. На нея се обсъждало как да бъде намален ефекта от блокадата на Ормузкия проток върху цените за американските потребители.

Търговци и инвеститори разчетоха тези разговори като знак, че сваляне на блокадата скоро няма да има. Това предизвика скока на цената.

Междувременно от Кремъл казаха, че руския президент Владимир Путин е говорил един час по телефона с Доналд Тръмп. Той предложил начини да се реши конфликта с Иран. Американският президент настоя, че преговорите с Техеран продължават и иранците били направили много отстъпки.

„Водим разговори с тях и сега. И вече не летим с 18-часови полети всеки път, когато искаме да видим някакъв документ. Правим го по телефона и е много приятно. Винаги предпочитам среща лице в лице. Смятам го за по-добро. Знаете за какво е срещата, а ви дават документ, който не ви харесва, преди дори да сте тръгнал. Това е абсурдно. Но иранците вече изминаха дълъг път. Въпросът е дали ще стигнат достатъчно далеч. Така че никога няма да има сделка, освен ако не се съгласят, че няма да имат ядрени оръжия“, заяви Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова