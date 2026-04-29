Кой ще мине утре по червения килим, за да прекрачи прага на парламента? Обичайно при конституиране на ново Народно събрание присъстват президентът на България, българският патриарх и представители на различни вероизповедания, както и на дипломатическия корпус.

Румен Радев, който сега ще влезе като депутат и лидер на най- голямата формация в парламента, е присъствал в залата на клетвите на няколко правителства, но в качеството си на президент, а доскоро политическият му адрес беше „Дондуков" 2. Сега е в сградата на Народното събрание, а прогнозата е, че съвсем скоро той ще пресече до сградата на отсрещния тротоар и ще влезе на „Дондуков" 1 - като премиер.

В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната възраст е около 49 години. По професии са основно юристи, икономисти и инженери. По традиция първото заседание на Народното събрание открива най-възрастният от народните представители - сега това е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България", който е на 77 години. Най-младият сред депутатите е Анна Бодакова от ПП-ДБ - на 23 години.

Ген. Румен Миланов от „Прогресивна България” ще удари първия звънец на новия парламент и ще зададе тон на работата на новото Народно събрание. „Вълнувам се все пак в личен план, но този звънец сигурно ще прозвучи като да търсим един нов подход по отношение парламентаризма. Безспорно това събрание ще бъде по-различно от предното, тъй като имаме нов политически субект. Ние, чрез Народното събрание, трябва да покажем, че политиката е предмет на една интелектуална дейност и да не я принизяваме”, посочи той.

Генерал Миланов ще остане на председателския стол само до избирането на първия сред равни. От „Прогресивна България” вече имат име, но ще го обявят в деня на откриването. „Този човек трябва да е достатъчно балансиран житейски и политически. Той не е само от една политическа сила, а е председател на цялото НС. Никак не е изключено Гълъб Донев е балансиран човек с опит в администрацията”, каза Миланов.

Средната възраст на новите депутати е около 50 години. Но след протестите, които се включи и поколението Z, в листите се появиха и много млади лица. Сред тях е Анна Бодакова от ПП-ДБ, която успя да заеме депутатско място с огромен брой преференции. „На първо място младите хора трябва да бъдат представени почтено и смислено в НС. Техният глас беше чут на площада, който стоим днес. Въпросът е тези искания да бъдат превърнати в правила”, коментира тя.

Какво да очакваме от първото заседание на парламента

Бодакова е най-младият депутат в този парламент, но вече има опит. Над 3 години работи като сътрудник към „Демократична България”. Утре се връща в Народно събрание, но с надеждата, че в същата сграда, духът ще е друг.

Като представители на две политически сили Миланов и Бодакова влизат и с различни заявки за първите стъпки на Новото народно събрание.

„Трябва да се разработи законодателна програма, която да бъде насочена най-вече към горивата и икономиката, защото цените рязко скочиха”, заяви Миланов. От своя страна, Бодакова беше категорична, че най-важен е изборът на нов Висш съдебен съвет.