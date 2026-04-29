Координационният механизъм за необоснованото нарастване на цените е свързан със Закона за въвеждане на еврото. Няма действащ механизъм за контрол на цените по принцип. Настоящият обаче продължава да изпълнява своите функции, като се правят и съответните проверки. Това каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той обясни и какви са промените в цените на храните.

При плодовете и зеленчуците има ръст, към момента обаче се наблюдава спад при доматите и краставиците. Причината за по-високите цени е ниското предлагане, в Гърция реколтата от домати е ниска, българското производство също, посочи Иванов.

Има спад на цените на тиквичките. Лошата година при плодовете се отразява при цените на лимоните и ябълките, при бананите обаче има ритмични доставки и няма скок в цените.

По отношение на картофите, зелето, морковите и лука няма промяна в цените в сравнение с миналата година. При ориза също няма скок на цените.

Във връзка с проверките Иванов каза, че най-големият ценови удар е там, където „местата са по-скрити и има по-малка прозрачност” – козметични услуги, ресторанти, заведения, развлекателни обекти. За пазара за храните посочи, че там промените са най-малко.

