Федералният резерв на САЩ запази лихвените проценти без промяна на трето поредно заседание

Федералният резерв на САЩ остави лихвените проценти без промяна за трето поредно заседание в сряда на фона на високата несигурност, свързана с войната в Близкия изток, като това вероятно беше последното заседание по паричната политика, ръководено от Джером Пауъл, предаде АФП.

„Инфлацията остава висока, отчасти поради неотдавнашното увеличение на световните цени на енергията“, заяви централната банка, като запази лихвите в диапазона между 3,50% и 3,75%.

Въпреки това четирима от общо 12 гласуващи представители се противопоставиха на решението, като трима от тях подкрепиха паузата, но не показаха склонност към понижаване на лихвените проценти в бъдеще.

