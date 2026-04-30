Въоръжен с чук мъж нападна и рани петима души в Токио, съобщава Франс прес, позовавайки се на местни медии. Сред пострадалите има и трима полицаи, а извършителят е успял да избяга.

По първоначална информация 44-годишният заподозрян е атакувал двама младежи в близост до дома си. Единият е със сериозни наранявания по лицето, след като е бил ударен с чук, а другият е пострадал по-леко - с травма в рамото.

След подаден сигнал на място са пристигнали полицейски екипи, но при опита за задържане нападателят е напръскал служителите с неизвестно вещество. При последвалата конфронтация трима полицаи са били ранени. Извършителят все още се издирва, а разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова