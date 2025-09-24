Задържаха двама мъже за хулиганство в центъра на Велико Търново. Униформените действали светкавично след сигнал, получен на тел. 112.

По данни на подателя между двамата възникнала разпра, която е прераснала в бой с чукове в близост до Паметника на обесените. Пристигналите на мястото екипи на полицията задържали двамата мъже – на 39 и на 33 години от село Шереметя.

При разследването е установено, че докато пътували в лек автомобил между двамата е възникнал спор за неуредени данъчни задължения на недвижим имот на единия от мъжете. След като разпрата се разразила, те спрели автомобила, излезли от него и словесните нападки прераснали в сбиване. Единият извадил от автомобила чук и заплашил с него опонента си. Двамата са задържани за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за хулиганство.



