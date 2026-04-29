Малко преди старта на летния сезон - морската столица е изправена пред криза с боклука. Проблемът - едновременна авария на няколко камиона за смет.
Варна ще разчита на София, за да овладее ситуацията - с резервна техника, която вече пътува. В много квартали на града има препълнени контейнери, а зоните около тях са се превърнали в малки сметища.
Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване
А варненци питат - къде да си изхвърлят боклука, без да е нужно да обикалят целия квартал.
"Винаги има нотка съмнение от наша страна, защото ние тепърва навлизаме в летния сезон и много остро наблюдаваме действията на самата фирма. Те са длъжни да имат в базата си резервни камиони, за да реагират веднага. Такива обаче оказва се няма, за което и фирмата е глобена", казва заместник-кметът на Варна Илия Коев.
