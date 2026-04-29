Концерт по повод 150 години от Априлското въстание се проведе в Министерския съвет в сряда. Диригент на „Ритъмът на българския дух – музика от сърцето на България“ с участието на Софийската филхармония беше Найден Тодоров.

Събитието даде повод на премиера Андрей Гюров и за своеобразен отчет на свършеното от кабинета му в последните 2 месеца.

„Предизвикателствата не бяха рядкост. Бяха на всяка крачка, но мисля, че всички заедно показахме, че можем да работим заедно така, както оркестърът зад мен прави една обща мелодия. Благодаря на всички за цялата отдаденост, за труда и за търпението към тези, които все още се учим. И да пожелая на всички много успехи и по възможност по малко премиери в следващите 5 години”, коментира служебния министър-председател Гюров.

