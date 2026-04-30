Комисията за енергийно и водно регулиране решава каква ще бъде цената на природния газ. КЕВР ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване с 5% за май спрямо април.

„Булгаргаз" предлага цена на природния газ за май от 35,98 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа за април е в размер на 34,27 евро.

