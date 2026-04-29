Ден преди първото заседание на 52-рото Народно събрание продължава организационната подготовка на формациите за старта на новия политически сезон. Първите задачи пред тях след клетвата утре ще бъдат да посочат председател на парламента и заместници, както и да излъчат председатели на парламентарните си групи.

Днес парламентарните групи се събраха, за да уточнят финалните си стъпки. От "Прогресивна България" заявиха, че имат важни въпроси за обсъждане, но вече са наясно с какво ще започнат - бюджет, съдебна реформа и борба с цените. Засега обаче продължават да държат в тайна номинацията си за председател на парламента.

„Прогресивна България": Ново правителство се очаква до две седмици

"Името ще стане ясно утре и ще бъде съобщено от господин Радев като лидер на партията. Както казах - имаме мнозинството за избор на председател. Няма да има драми 1 месец да го избираме. Изборът ще стане бързо и ефективно. Гражданите ни дадоха властта, за да решаваме бързо тези неща", обясни Антон Кутев от "Прогресивна България".

От политическата формация на Радев вече имат и очаквания - до две седмици да са готови и с кабинет. И отхвърлиха варианта в него да има лица от служебния кабинет. "Аз лично не очаквам. Това ясно, мисля, го каза и г-н Радев. Това е процедура, която ще започне да тече след седмица. И в крайна сметка нещата са основно в неговите ръце. Очаквам най-късно до 15 май да имаме готово правителство. Веднага след това предстои бюджетът", подчерта Кутев.

На дневен ред за новото мнозинство са и редица други спешни задачи. "Едно от най-спешните е усилията по ограничаване на цените и инфлацията. Съдебната реформа е едно широко понятие. То ще включи и Антикорупционната комисия, отговорностите и разследването на главния прокурор. Не само ВСС. Борбата с цените и инфлацията ще е много сложна. Голяма част от причините са външни. Тоест инструментите - при почти готов бюджет и при заложени много мини - няма да са много", обясни Кутев.

"Важно е да се види какво е финансовото състояние, в което заварваме държавата, както и плановете за възстановяване и устойчивост, които са много изостанали", коментира от своя страна Петър Витанов.

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за заместник-председател на Народното събрание, научи NOVA от партийни източници. Председател на парламентарната група на ГЕРБ ще е Бойко Борисов, а негови заместници - Костадин Ангелов, Деница Сачева и Румен Христов.

От партията заявяват, че ще подкрепят номинацията за председател на Народното събрание, тъй като от ГЕРБ последователно отстояват принципа ръководството на парламента да бъде поверявано на представител на най-голямата парламентарна група, в съответствие с утвърдената практика.

На този фон, още преди да е ударил първия звънец, ПП-ДБ трябва да решат ключов въпрос - ще има ли раздяла в коалицията.

"Трябва да се вземе много разумно и отговорно решение. Ясно е и е видимо за всички, че „Продължаваме промяната“, „Да, България“ и „Демократи за силна България“ имат малко различни идеологии, но има един хубав български израз - единство в многообразието. Моето мнение ще го изразя днес на заседанието на парламентарната група", заяви Велислав Величков от ПП-ДБ.

Последни щрихи правят и от "Възраждане". "По принцип, по парламентарна традиция, предлагаме господин Цончо Ганев. Но не мога да говоря, преди да е взето такова решение. И досега е имало случаи, когато „Възраждане“ е подкрепяло решения и законодателни промени, предложени от управляващите, ако те са добри за обществото - с поглед към високите цени, към спекулата и към инфлацията", подчерта Петър Петров от "Възраждане".

А ДПС бяха лаконични. "Ще чуете приоритетите ни малко по-късно", заяви Хамид Хамид.