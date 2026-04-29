Софийският университет временно спира занятията на преподавател заради твърдения за неприлични предложения към студенти. В последната седмица от анонимни профили в социалните мрежи се разпространяват съобщения с предложения за лични срещи. Съмнението е, че автор е именно този преподавател.

Факултетът по математика и информатика е започнал проверка, а от Студентския съвет на университета обявиха, че също са получили сигнали във връзка със случая. NOVA се свърза с преподавателя Ангел Димитриев, който отрече твърденията срещу него. Той уточни, че временното спиране на занятията му е по взаимно съгласие.

Цялата позиция на преподавателя само за NOVA:

„След обсъждане в деканата, заедно с мое изрично съгласие, взехме решение временно да не водя часове, за да се свали напрежението до изясняването на случая.

Никога не съм предлагал „интимни“ или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани.

Разпространението им анонимно, и то на мой личен празник, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове със студентка, изгонването от гимназия и твърденията за „чадър“ от ФМИ.

Ако има наша студентка, към която е отправяно такова предложение, призовавам я да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред.

Аз ще защитавам името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред”.