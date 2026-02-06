Учителят по география и икономика в пловдивското училище „Софроний Врачански“ Аврам Андреев е задържан по обвинение в блудство със своя ученичка. Момичето е на 14 години.

В рамките на разследването обаче са събрани данни и за недопустими контакти с още едно момиче, което е малолетно, съобщи "24 часа". Второто дете не е ученичка на Андреев. Според обвинението комуникацията между тях е осъществявана чрез интернет, като мъжът ѝ изпращал порнографски материали.

Разследването установило, че малолетното момиче използвало манипулиран профил в социалните мрежи, в който се представяло за 17-годишно. Публикуваната снимка също била обработена, така че да създава впечатление за по-голяма възраст. След онлайн общуването с Андреев тя и нейна приятелка, навършила 14 години, заснели преподавателя с негова колежка в училището. За това двете били санкционирани.

По-късно приятелка на момичето се изплюла върху учителка, като впоследствие обяснила, че е искала да уцели Андреев. След този инцидент ръководството на учебното заведение взело решение момичето да бъде преместено в друго училище. Тогава бащата подал сигнал до институциите, като предоставил разпечатки от кореспонденцията на дъщеря си с малолетното момиче. Така комуникацията с учителя станала известна на разследващите органи.

Аврам Андреев остава в ареста с решения както на Районния, така и на Окръжния съд в Пловдив. Делото ще се разглежда при закрити врата. „Има пострадали непълнолетни и малолетни. Няма как да се изнасят детайли, тъй като става въпрос за интимния живот на подрастващи“, обясни говорителят на Районната прокуратура в Пловдив Пламен Пантов и уточни, че разследването продължава.

Аврам Андреев е син на бившия директор на Пловдивската опера и депутат във Великото народно събрание Андрей Андреев. Задържаният носи името на своя дядо – известният оперен певец Аврам Андреев.

