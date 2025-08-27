След като задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка, какви са съветите на психолозите и адвокатите? Каква е ролята на родителите в подобна ситуация и отговорно ли е обществото за случилото се? Темата в ефира на предаването "Твоя ден" по NOVA NEWS коментираха психологът Младен Владимиров и адвокат Димитър Марковски.

Припомняме, че във вторник Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен учител за извършено сексуално престъпление спрямо негова ученичка на възраст под 14 години. По думите на потърпевшата мъжът я водил 6-7 пъти в хостел. Преди дни тя подала жалба в полицията.

"Много внимателно трябва да се преценяват свидетелските показания, които пострадалото дете е дало. И тъй като то е малолетно, има специални правила за разпит. Разследването трябва да открои фактите, за да прецени какво обвинение трябва да бъде повдигнато на учителя", поясни адвокатът.

Според него има два варианта:

► По отношение на нея да са извършени блудствени действия като малолетна.

► Да има съвкупление между нея и учителя, като вече се очаква по-тежко престъпление.

"Би трябвало ние, като родители, когато изпращаме своите деца на училище, да ги поверяваме на хора, на които имаме доверие. И когато ти си в училище и работиш да кажем една учебна година с даден човек, изграждаш доверие към него, свързваш се. Въобще да бъдеш мъж учител е много специфично, защото учителската професия е силно феминизирана и попадайки там един мъж, той има много специална отговорност. Трябва да покаже мъжко поведение, свързано със сигурност, закрила и защита", каза от своя страна психологът.

► Каква е ролята на родителите в цялата ситуация?

"Давам си сметка за профила на момичето. На нея ѝ предстои кандидатстване за гимназиален етап. В този период децата са много анжажирани. Вероятно отговорността на родителите е, че не са провели разговора за секса", смята още Владимиров.

► Каква отговорност носят работещите в хостела, посещаван от учителя и ученичката?

"Тези хора, които са позволили един сравнително възрастен мъж да влезе с малолетно дете в хостел, трябва да бъдат привлечени към наказателна отговорност. Това са стаи за отдих и за специален тип услуги. Тези служители са знаели защо това дете влиза вътре. Контролът трябва да бъде засилен", допълни Владимиров.

Според адвокат Марковски е трудно да се търси такава отговорност.

"Те трябва да са станали преки очевидци, че спрямо дете се извършват развратни действия, то да е търсило помощ и тя да не му е оказана своевременно. Това е хипотеза, при която може да се обмисля търсене на наказателна отговорност", обясни той.

