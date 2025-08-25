Задържаха учител за педофилия в София,научи NOVA от свои източници. Акцията е проведена днес от Първо РУ на СДВР. Твърди се, че той имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка.

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.

Момичето е в 7. клас и е на 13 години.