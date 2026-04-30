По думите на президента на САЩ именно такива хора правят страната велика
Президентът Доналд Тръмп посрещна астронавтите от мисията „Артемис II“ в Овалния кабинет на Белия дом. Екипажът от НАСА - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и канадецът Джеръми Хансен - присъстваха, докато държавният глава коментираше теми като НЛО, Космическите сили и международни конфликти.
NOW: President Trump welcomes the Artemis II crew to the White House, asks if a president can go to space too.— Fox News (@FoxNews) April 29, 2026
"We can get working on that Mr. President," says NASA Admin Jared Isaacson. pic.twitter.com/lm3Bga03nh
По време на срещата Тръмп похвали астронавтите, като подчерта, че „именно такива хора правят страната велика“.
Той очерта и приоритетите си в космическата политика - припомни създаването на Космическите сили по време на първия си мандат, заяви намерение да разсекрети материали за НЛО и изрази увереност, че има „добър шанс“ човек отново да стъпи на Луната по време на неговото управление.
Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман потвърди плановете за бъдещи мисии - кацане на Луната през 2028 г. и мисията „Артемис III“ през 2027 г., както и решението централата на агенцията да остане във Вашингтон.
Събитието премина в характерния за Тръмп стил - с импровизирани въпроси и отговори по различни теми, включително вътрешнополитически и международни въпроси. Астронавтите не взеха отношение по тези теми и запазиха неутрално поведение.
Редактор: Цветина Петкова
