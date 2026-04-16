Как астронавтите от мисията "Артемис II" заснемат изображенията, на които светът стана свидетел? Експерти от НАСА обясняват как преминава обучението на екипажа, каква техника използва и с какви предизвикателства се сблъсква при изпращането на кадрите към Земята. Зад впечатляващите кадри на астронавтите от мисията "Артемис 2" стоят години подготовка, внимателно подбрана техника и работа в условия, които нямат аналог на Земята.



„Когато отиваш на подобни мисии, никога не знаеш напълно какво ще видиш. Обучаваме екипажа до определено ниво и ги подготвяме да могат да решават проблеми. Но това, което те постигнаха, наистина надмина очакванията ми", заяви експертът по фотография и видео на НАСА Пол Райхърт.

Освен да издържи на различните условия техниката трябва да се справя и с почти пълната тъмнина в Космоса. Затова ключова роля играе способността ѝ да работи при слаба светлина.

"Оборудването трябва да бъде избрано много преди датата на изстрелване", подчертава Райхърт.

За разлика от мисиите преди десетилетия, когато снимките са се появявали едва след завръщането на Земята, днес част от изображенията се изпращат почти в реално време. Това позволява на астронавтите веднага да проверят резултата - дали експозицията е правилна и дали кадърът е успешен.



"За мен една от най-големите разлики е, че получаваме изображенията още по време на мисията, поне част от тях. Това е огромна промяна. Имаме възможност да виждаме снимки в реално време, което е съвсем различно от преди, когато резултатите се виждаха, след като астронавтите се завърнат на Земята. Това помага и на самия екипаж - когато направят снимка, могат веднага да я прегледат и да преценят дали е добре направена", обяснява Катрина Уилоуби, експерт по фотография и видео на НАСА.

Подготовката не е кратка - астронавтите преминават десетки часове обучение в продължение на няколко години. "Когато станат астронавти или кандидати за астронавти, им даваме около четири до шест часа основно обучение за работа с камера, за да достигнат базово ниво. След това, в зависимост от дейностите им през следващите години, преди да бъдат назначени в мисия, те могат да преминат допълнителни курсове, да вземат камери и да тренират самостоятелно. А след като бъдат включени в мисия, провеждаме още около 10 занятия, или приблизително 20 часа обучение", твърди Пол Райхърт.



Именно изпращането на изображенията към Земята остава едно от най-големите предизвикателства. Ограничената връзка означава, че не всяка снимка може да бъде споделена веднага. "Едно от предизвикателствата е, че когато екипажът е на мисия, ние не сме до тях и не получаваме данни от камерата, освен ако те не изпратят картина. Ако възникне проблем, те трябва да могат ясно да обяснят какво виждат. Надяваме се, че обучението ни е било достатъчно добро, за да могат да се справят сами. Но това не винаги е така и понякога се налага да се свържат с нас, а ние връщаме отговор обратно към тях чрез екипа за контрол на полета", обяснява Райхърт.

Така зад всяка космическа снимка стои не просто техника, а съчетание на дългогодишна подготовка, практически опит и способност за бързи решения в реално време.

