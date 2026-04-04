Започна четвъртият ден от мисията на астронавтите от мисията „Артемис II”. Данните сочат, че капсулата „Орион” се е движила с приблизително 3 743 километра в час и е изминал почти 278 416 километра от Земята, като ѝ остават около 173 487 километра до Луната, предава „Ройтерс”.

НАСА показа изображения на Рийд Уайзман и Кристина Кох, които гледат към Земята през прозореца на капсулата.

Четиримата астронавти разполагат с няколко различни устройства на борда, за да правят снимки по време на полета.

