Британският крал Чарлз III, който е на държавно посещение в Съединените щати, произнесе реч пред двете камари на Конгреса. Той заяви, че партньорството между двете нации днес е по-важно от всякога.



В речта си кралят не спомена директно войната с Иран, но обърна внимание на критиките на президента Доналд Тръмп към НАТО. Монархът подчерта важността на продължаващата помощ от страна на Вашингтон за Украйна, както и опасностите от евентуална изолация. Обръщението беше направено в момент на напрежение в отношенията между двете страни, породено от острата реторика на Тръмп срещу Лондон. Кралят, обаче не пропусна да отговори на думите на американския президент.

„Наскоро коментирахте, г-н Президент, че ако не бяха Съединените щати, европейските страни щяха да говорят немски. Мога ли да кажа, че ако не бяхме ние, вие щяхте да говорите френски?”, каза британският монарх.

